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Filistin'den son dakika Kudüs kararı!

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 22:05 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 22:05

Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz'


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Abbas Kudüs Filistin
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