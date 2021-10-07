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Filistin'den 'sessiz ibadet' onayına çok sert tepki

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 1:26 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 1:26

Filistin, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini kınadı.


Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'ya yönelik açık bir düşmanlık; Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine karşı da gerçek bir savaş ilanı olduğu aktarıldı.
 
Kararın bölgede bir din savaşı için açık bir çağrı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kararla Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölmek için başlangıç yapılmaya çalışıldığı hatırlatıldı.
 
Açıklamada ayrıca kararın Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne saldırı olduğuna işaret edildi.
 
Dışişleri Bakanlığının, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı Güvenlik Konseyi ve UNESCO dahil olmak üzere, her düzeyde siyasi ve diplomatik çabalarını sürdüreceği vurgulanırken bu konuda, Ürdün, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatıyla koordineli çalışılacağı bildirildi.
 
Bakanlık ayrıca Arap ve İslam dünyasını bu kararı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik oluşturacağı tehlikeleri azami ciddiyetle ele almaya çağırdı.

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Filistin Doğu Kudüs Yahudi
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