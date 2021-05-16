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Filistin'den İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu çağrısı

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 18:30 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 18:30

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.


İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve Gazze'ye  yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplanan BMGK'ye seslenen Maliki,  Filistin halkının katlanmak zorunda kaldığı dehşetin kelimelerle tarif  edilemeyeceğini söyledi.
 
Beş aylık bir bebeğin tüm ailesini İsrail saldırılarında kaybettiğini  anlatan Maliki, İsrail'in "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işlediğini ifade  etti.
 
Maliki, BMGK'nin elinde İsrail'in işgaline son vermesi ve uluslararası  yükümlülüklerini yerine getirmesi için yaptırım, silah ambargosu uygulama ve  Filistinliler için uluslararası koruma sağlama gibi araçlar olduğunu hatırlattı.
 
Riyad el-Maliki, Konsey üyelerine, "Kendinizi neden bizim yerimize  koymuyorsunuz? Ülkeniz işgal altında olsa, halkınız zulme uğrasa, katledilse ne  yapardınız? Bağımsızlığınız için zulme son vermek için ne yapardınız?" sorusunu  yöneltti.
 
Filistin'in özgürlüğünün barışa giden tek yol olduğunu vurgulayan  Maliki, BMGK'ye bu yasal ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmek için harekete  geçme çağrısı yaptı.
 

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