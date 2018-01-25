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Filistin'den ABD'ye karşı sert sözler!

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 21:28 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 22:00

Filistin yönetimi, Kudüs'ün olmayacağı muhtemel bir Filistin-İsrail barış görüşmeleri masasında ABD'nin de olmayacağını açıkladı


Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48.  Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen  ABD Başkanı Donald Trump'ın, "(Filistinliler) Bir hafta önce bizim büyük başkan  yardımcımızın ziyaretine izin vermeyerek bize saygısızlık yaptılar. Biz onlara  yüzlerce milyon dolar yardım ve destek sağlıyoruz. Bu para masada ve oturup barış  müzakeresi yapılmadığı sürece onlara gitmeyecek." şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer Kudüs masanın dışında  kalacaksa ABD de aynı şekilde masanın dışında kalacaktır." ifadesini kullandı.

"Trump'ın sözleri sorumsuzluk"

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat  da ABD Başkanı Trump'ın söz konusu açıklamalarını "sorumsuzluk" olarak  nitelendirdi.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta işgal hükümeti Başbakanı Netanyahu ile  yaptığı görüşmede dillendirdiği sorumsuz sözler, Trump'ın yapılacak herhangi bir  barış görüşmesinde ara buluculuk yapma konusundaki ehliyetsizliğini  gösteriyor."

Trump'ın açıklamalarını kapsamlı ve daimi bir barışın tesisine destek  veren Araplara, Müslümanlara, Hristiyanlara ve Yahudilere hakaret olarak  değerlendiren Ureykat açıklamasında, "Her kim Kudüs'ün barış görüşmeleri  masasından kaldırıldığını düşünüyorsa bilsin ki barış da masadan kaldırılmıştır."  ifadesine yer verdi.

TRUMP'A İZİN VERMEYECEĞİZ

Trump'ın İsrail'le masaya oturulmadığı sürece Filistin'e mali yardım  verilmeyeceği tehditleriyle Filistin halkına ve yönetimine talimat vermeye  çalıştığını ve şantaj yaptığını vurgulayan Ureykat, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın gördüğü gibi halkımızın temel ve hayati sorunları oyun  değildir. Trump'ın bu topraklardaki varlığımızla oyun ve kumar oynamasına izin  vermeyeceğiz. Trump, uluslararası hukuk çerçevesinde koruma altında olan bir  halkın kendi toprakları üzerindeki egemenlik hakkıyla iş anlaşmaları ve takasları  karıştırmamalı, ulusal davalarla muamele yöntemini imalarla yapmamalıdır."

ABD'nin Filistin'e verdiği mali desteğin bir minnet vesilesi  olmadığını vurgulayan Ureykat açıklamasında, "ABD'nin halkımıza verdiği mali  destek Trump'ın sandığı gibi minnet ve hediye değildir. Aynı şekilde uluslararası  toplumun verdiği mali yardım da bağış ve yardım mevzusu değildir. Bilakis işgalin  bitimine ve halkımızın kendi topraklarında kendi egemenliğini kurana kadar  uluslararası toplumun halkımıza karşı görevidir." ifadelerine yer verdi.

Ureykat'ın açıklamasında ayrıca Trump'ın sözlerinin Arap ve karar  mekanizmalarına yönelik bir uyarı niteliğinde olduğu belirtilerek "Kimsenin  memnun olmayacağı uluslararası kaostan bölgenin kurtarılması için yeni girişimler  başlatılmasının vakti gelmiştir." denildi.

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