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Filistin'de yeni tedbirler alındı

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 17:43 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 17:43

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığı açıklandı.


Başbakan Muhammed Iştiyye, hükümetin haftalık kabine toplantısında  yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla düğün ve taziye evleri başta olmak üzere  alanlarda halkın toplanmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
 
Giderek artan vaka sayılarının azaltılmasını sağlamak için tüm kamu  kurumları ve hizmet alanlarının çalışmalarını düzenleyen yeni bir sağlık  protokolünün de ilan edileceğini ifade eden Iştiyye, halka aşı olmak için acele  etmeleri çağrısında bulundu.
 
 Vaka sayısı 400 bini aştı
 
Öte yandan işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta  varyantının etkisiyle yeni tip Kovid-19 salgınında aktif vaka sayısındaki artış  ise sürüyor.
 
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte  2 bin 699 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 14 hastanın hayatını  kaybettiği belirtildi.
 
Vakalardan 1437'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1789'unun ise  işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün banliyölerinde tespit edildiği  aktarıldı.
 
Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4  bin 99 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 401 bin 803'e  yükseldi.
 
Aktif vaka sayısının 33 bini aştığı Filistin'de hastalardan 73'ünün  durumunun ağır olduğu kaydedildi.
 
Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş,  aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti.
 
Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da  kötüleşmesinden endişe duyuyor.
 
OHAL bir ay uzatılmıştı
 
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kovid-19 salgını nedeniyle daha  önce uygulanan olağanüstü hal (OHAL) durumunu 31 Ağustos'ta bir ay daha uzatma  kararı almıştı.
 
Ancak Abbas'ın ilan ettiği OHAL, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail  ile Filistin arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca sadece A ve B bölgelerinde  uygulanabiliyor.
 
Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs'ün banliyöleri ve  Batı Şeria'nın C bölgelerinde bu karar uygulanamıyor.
 
  
 

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