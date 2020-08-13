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Filistin: BAE'nin İsrail ile anlaşması Filistin davasına ihanettir

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 22:15 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 22:31

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.


Filistin Yönetimi’nden yapılan yazılı açıklamada, BAE’nin İsrail ile  normalleşme konusunda anlaşmaya varmasının şiddetle kınandığı ve reddedildiği  belirtildi.
 
Açıklamada, BAE’nin, “işgal devleti” İsrail’in işgal altındaki Batı  Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya alması karşılığında ve  Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme planları gölgesinde bu anlaşmaya vardığına vurgu  yapılarak, şu ifadelere yer verildi:
 
“BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin  davasına ihanettir. Bu adım Arap Barış Girişimi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği  Teşkilatı (İİT) toplantılarının ve uluslararası meşruiyetin kararlarını yerle bir  etmektir. Ayrıca Filistin halkının haklarını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere  mukaddesatını görmezden gelmek ve 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin  devleti taleplerini görmezden gelmek demektir.”
 
Açıklamada, BAE’ye bu karardan geri dönmesi çağrısı yapılarak, Arap  halklarının bu tür kararlara itibar etmemesi gerektiği vurgusu yapıldı.
 
BAE’nin veya başka herhangi bir tarafın Filistin halkı adına konuşma  haklarının olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün  (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, Filistin Yönetimi’nin Arap Birliği’ni acil toplantıya  çağırdığı, İİT’yi de bu kararı reddetmeye davet ettiği belirtildi.
 
  

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Filistin BAE Mescid-i Aksa
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