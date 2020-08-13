14 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.100 -1.25 EURO 8,6610 -0.20
USD 7,3410 0.00 ALTIN 460,550 1.88
CANLI BORSA
TÜMÜ

Filistin Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekti

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 23:11 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 23:22

Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki için Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekti.


Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD,  İsrail ve BAE'den yapılan İsrail-BAE normalleşme açıklamasının ardından Devlet  Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Filistin'in Abu Dabi  Büyükelçisi derhal geri çekildi." ifadeleri kullanıldı.
 
Filistin Yönetimi daha önceki açıklamasında BAE'nin İsrail ile  anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak  değerlendirerek, tepki göstermişti.
 
Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı
 
İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için  anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.
 
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük  atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması."  ifadelerini kullandı.
 
Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak  açıklamayı da paylaştı.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD  Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi  yaptı.
 
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin,  ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve  iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda  ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.
 
BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile  normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.
 

ETİKETLER

Filistin Abu Dabi İsrail
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.