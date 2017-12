Filipinler'de tayfun 200'den fazla can aldı

Tembin isimli tayfun Cuma günü 20 milyon kişiye ev sahipliği yapan Mindanao Adası'nı vurdu, en az bir dağ köyünü yok etti.

Polis tayfun nedeniyle 208 kişinin hayatını kaybettiğini, 164 kişininse kayıp olduğunu açıkladı.

Reuters'a telefonla konuşan 65 yaşındaki çiftçi Felipe Ybarsabal "Her şey çok çabuk oldu, sel suları çok hızlı yükseldi, evi doldurdu" dedi ve ailesinin daha yüksek bir noktaya kaçmak zorunda kaldığını anlattı. "Evden hiçbir şey kurtaramadık. Hiç kimse yardım edemedi, çünkü her şey çok çabuk gelişti. Her şey bir saat içinde iki-üç metre suyun altında kaldı."

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), toplamda 70 bin kişinin yerlerinden olduğunu ya da fırtınadan etkilendiğini ve yoğun yağışın kurtarma faaliyetlerini güçleştirebileceği kaydediyor.