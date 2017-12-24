Filipinler'de alışveriş merkezi faciası: 37 ölü

Sel felaketiyle boğuşan Filipinler'de yeni bir facia! Davao kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Davao kentinin belediye başkan yardımcısı Paolo Duterte alışveriş merkezindeki yangında 37 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Söz konusu 37 kişinin hayatta kalma ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.

Filipinler Devlet Başkanı'nın en büyük oğlu olan Rodrigo Duterte yaralı olarak kurtarılan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi ve 37 kişi için herkesten dua etmelerini istedi.

Yangının alışveriş merkezinin üçüncü katında bulunan bir mobilya ve elektronik eşya mağazasında çıktığı ve kısa sürede binaya yayıldığı belirtiliyor.