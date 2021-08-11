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Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

AA |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 21:44 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 21:58

Filipinler'in Mati kenti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Mati kentinin 80,5  kilometre güneydoğusu olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 65,6 kilometre  altında kaydedildiğini açıkladı.
 
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Filipinler Mati deprem
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