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Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

15 Aralık 2019 Pazar - 9:34 | Son Güncelleme : 15 12 2019 - 11:15

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada,  merkez üssü Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabasının 5 kilometre  güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 28,2 kilometre altında  kaydedildiği belirtildi.
 
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
 
 
Depremin can ya da mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
 
Filipinler’in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve  6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat  bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.
 
  
 

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