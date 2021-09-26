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Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 21:48 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 21:48

Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 98 kilometre derinlikte meydana  gelen depremin merkez üssünün Talisay'ın 8 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
 
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Filipinler Cebu deprem
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