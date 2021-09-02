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Fildişi Sahili'nde yaklaşık 2 milyar varillik petrol sahası keşfedildi

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 0:41 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 0:41

Fildişi Sahili'nde yaklaşık 2 milyar varillik petrol sahası keşfedildi.


Maden ve Enerji Bakanı Thomas Camara tarafından yapılan yazılı  açıklamada, petrol sahasının, milli şirket Petroci ile İtalyan Eni şirketi  konsorsiyumu tarafından keşfedildiği belirtildi.
 
Açıklamada, sahada, yaklaşık 2 milyar varillik ham petrol ile 2,4  milyar fit küp doğalgaz rezervi olduğu vurgulanırken, bu keşfin Fildişi  Sahili'nin petrol ve gaz üretimini büyük ölçüde artıracağı kaydedildi.
 
Son resmi rakamlara göre, Fildişi Sahili'nde geçen yıl 3,3 milyon  varil olan petrol üretimi bu yıl yüzde 22,2 düşerek, nisan itibarıyla 2,6 milyon  varil olarak kayıtlara geçti.
 
Ülkede, 4'ü faaliyette, 26'sı arama aşamasında, 21'i müzakere  sürecinde toplam 51 petrol sahası bulunuyor.
 
Petrol üretimini artırmak için çeşitli teşvikler sunulan Fildişi  Sahili'nde petrol yasası, daha çok yabancı şirketi petrol aramaya teşvik için  2015'te değiştirilmişti.
 
Ülkedeki petrol sahaları genellikle Gana sınırında, açık denizde  bulunuyor.
 

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