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Fildişi Sahili'nde kuş gribi tespit edildi

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 7:28 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 7:28

Fildişi Sahili'nin Grand-Bassam bölgesinde bir çiftlikte kuş gribine (H5N1) rastlandı.


Grand Bassam Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin ekonomik  başkenti Abidjan'a 40 kilometre mesafedeki Mondoukou mevkisinde bir çiftlikte kuş  gribi vakası tespit edildiği bildirildi.
 
Açıklamada, bölgedeki kümes hayvanlarının itlaf edilmesi ve gömülmesi  tavsiyesinde bulunuldu.
 
Bölgede kümes hayvanlarının satıldığı pazarların kapatılması ve bu  hayvanlardan elde edilen ürünlerin satılması da yasaklandı.
 
Fildişi Sahili'nde 2006, 2015 ve 2017'de 42 çiftlikte tespit edilen  kuş gribi nedeniyle 122 bin 700 kümes hayvanı itlaf edilmişti.
 

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