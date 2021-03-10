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Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti

AA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 23:27 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 23:43

Bir süredir kanser tedavisi gören Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko yaşamını yitirdi.


Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, Bakayoko'nun tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybettiğini  bildirdi.
 
Bakayoko, sağlık sorunları nedeniyle 18 Şubat'ta özel uçakla Paris'e  gitmiş, 6 Mart'ta da deneysel bir kanser tedavisi için Fransa'dan Almanya'ya  nakledilmişti.
 
Bakayoko'nun durumunun ağırlaşması üzerine Devlet Bakanı Patrick Achi  "Geçici Başbakan" olarak görevlendirilmişti.
 
Aynı zamanda Savunma Bakanı olan Bakayoko'nun bu görevine de  hükümetten Tene Brahima Ouattara'nın vekalet edeceği belirtilmişti.
 
Selefi de temmuzda hayatını kaybetmişti
 
Bakayoko'nun selefi Amadou Gon Coulibaly de tedavi için gittiği  Fransa'dan döndükten kısa süre sonra 8 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmişti.
 
31 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin  cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly'nin ölümü ülkede şok etkisi yaratmıştı.
 
Coulibaly'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara,  3'üncü dönemine devam etme kararı alarak aday olmuş ve seçilmişti.

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Hamed Bakayoko Fildişi kanser
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