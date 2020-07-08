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Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly hayatını kaybetti

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 21:51 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 22:03

Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly yaşamını yitirdi.


Ulusal basındaki haberlere göre, kalp rahatsızlığıyla ilgili tedavi  için mayıs başında gittiği Fransa'dan 2 Temmuz'da ülkesine dönen Coulibaly,  bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlandı.
 
Abidjan'da özel bir kliniğe kaldırılan 61 yaşındaki Coulibaly,  müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
 
Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı  seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, mart sonunda yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan biriyle temasta bulunduğu için kendini  karantinaya almıştı.
 
Başbakan Coulibaly'e 2 kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.
 
Mayıs başında rutin kontrol için gittiği Fransa'da koroner anjiyografi  muayenesinin ardından Coulibaly'nin kalbine stent takılmıştı.
 
Doktorunun tavsiyesiyle birkaç hafta yatak istirahati verilen  Başbakan'ın haziran başında yeniden rahatsızlanması üzerine tedavisi uzamıştı.
 

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Fildişi Fildişi Sahili Amadou Gon Coulibaly
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