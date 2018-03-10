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Fil köye saldırdı: 1 ölü 1 yaralı

10 Mart 2018 Cumartesi - 12:59 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 12:59

Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde Asya filinin saldırısında bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Şiangşuangbanna özerk vilayetine bağlı Mıngla kasabasındaki  köylüler, bir Asya filinin saldırısına uğradı.
 
Yerel enformasyon yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre olay,  köylülerin tarlada çalıştığı sırada gerçekleşti. Filin aniden saldırması sonucu  kaçmaya çalışan bir kadının öldüğü, bir köylünün ise ağır yaralandığı kaydedildi.
 
Filin saldırısına uğrayan köyde çok sayıda evin de hasar gördüğü  belirtildi.
 
Söz konusu türden saldırıların sıklıkla yaşandığı Yünnan eyaletinin  birçok bölgesinde halka özel sigorta yaptırılıyor. Yerel hükümet, uygulama  kapsamında prim ödüyor. Sigorta şirketleri ise vahşi hayvanların saldırısı sonucu  mağdur olanlara veya ailelerine tazminat vermeyi taahhüt ediyor.
 
Ülkede yüksek devlet koruması altına alınan, 3 ila 5 ton ağırlığında  olan Asya fillerinin yaklaşık 300 dolayında olduğu sanılıyor. Bu hayvanların  büyük bölümü Yünnan eyaletinde bulunuyor.
 
 

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