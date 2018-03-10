Fil köye saldırdı: 1 ölü 1 yaralı

Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde Asya filinin saldırısında bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Şiangşuangbanna özerk vilayetine bağlı Mıngla kasabasındaki köylüler, bir Asya filinin saldırısına uğradı.

Yerel enformasyon yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre olay, köylülerin tarlada çalıştığı sırada gerçekleşti. Filin aniden saldırması sonucu kaçmaya çalışan bir kadının öldüğü, bir köylünün ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Filin saldırısına uğrayan köyde çok sayıda evin de hasar gördüğü belirtildi.

Söz konusu türden saldırıların sıklıkla yaşandığı Yünnan eyaletinin birçok bölgesinde halka özel sigorta yaptırılıyor. Yerel hükümet, uygulama kapsamında prim ödüyor. Sigorta şirketleri ise vahşi hayvanların saldırısı sonucu mağdur olanlara veya ailelerine tazminat vermeyi taahhüt ediyor.

Ülkede yüksek devlet koruması altına alınan, 3 ila 5 ton ağırlığında olan Asya fillerinin yaklaşık 300 dolayında olduğu sanılıyor. Bu hayvanların büyük bölümü Yünnan eyaletinde bulunuyor.