Fil hastalığı nedir, neden olur?

Lenf bezleri kanallar ve düğümlerde oluşan hasarlara bağlı olarak sıvı kaybetmesi sonucunda anormallikler oluşur. Lenf bezlerindeki bu tıkanıklıklar lenf sıvısının boşalmasını da olumsuz erkiler ve kol ile bacaklarda sıvı birikimine ve şişliklere neden olur. Bu durum fil hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem son yıllarda sıklıkla görülen rahatsızlıklardan birisidir. Genellikle kol ve bacaklardan birinde veya her ikisinde de şişkinlik ile kendisini belli etmektedir. Özellikle estetik açıdan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen fil hastalığı teşhis edilmesinden sonra tedavi süreci başlamakta ve görülen şişliklerin indirilmesi hedeflenmektedir.

Fil Hastalığı Nedir?

Bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf bezlerindeki tıkanmalara bağlı olarak oluşan ve kol ile bacakların şişmesi sonucu görülen hastalığa fil hastalığı adı verilmektedir. Hücreler arası boşlukları dolduran sıvının miktar bakımından dengede kalması için sürekli süzülmesi ve kan dolaşımına karışması gerekmektedir. Bu sıvı lenf sıvısı olarak adlandırılır ve lenf sistemi tarafından kontrol edilmektedir.

Lenf bezleri kanallar ve düğümlerde oluşan hasarlara bağlı olarak sıvı kaybetmesi sonucunda anormallikler oluşur. Lenf bezlerindeki bu tıkanıklıklar lenf sıvısının boşalmasını da olumsuz erkiler ve kol ile bacaklarda sıvı birikimine ve şişliklere neden olur. Bu durum fil hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Fil Hastalığı Neden Olur?

Fil hastalığı lenf sıvısının kan dolaşımına girmeyerek çeşitli nedenler ile deri altına yayılması sonucu oluşmaktadır. Bunun dışında fil hastalığına neden olan faktörler ise şunlardır:

- Kanser sonrasında görülen ışın tedavileri

- Bazı ameliyatlar sonrasında lenf yollarının hasara uğraması

- Mantar hastalıkları ve travmalar

- Enfeksiyonlar

- Sivrisinek ile bulaşan parazitler

- Lenf sisteminin yapısına ilişkin anormallikler ve kalıtsal hastalıklar nedeniyle fil hastalığı görülebilmektedir.

Fil Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Fil hastalığının kişilerde görülen farklı pek çok belirtileri bulunmaktadır. Fil hastalığının belirtileri şunlardır:

- Kol ve bacakların iç kısmında veya parmaklarda görülen şişkinlik

- Ağrı ve rahatsızlık hissi

- Vücutta sıkılık ve ağrılık hissi

- Hareket edebilme kabiliyetinin kısıtlanması

- Derinin sertleşmesi

- Sürekli görülen enfeksiyonlar

- Siğil benzeri oluşumlar ve

- Deriden sıvı azalmaları hastalığın başlıca belirtilerindendir.

Fil Hastalığının Çeşitleri Nelerdir?

Fil hastalığı primer lenfödem ve sekonder lenfödem olmak üzere ikiye ayrılır. Primer lenfödem lenf damarlarının yapısal anlamdaki bozulmalara bağlı olarak görülen kalıtsal bir hastalıktır. Sekonder lenfödem ise lenf bezlerinin veya damar yapısının yapısında bozulmalara yol açmaktadır. Operasyon veya hastalığa bağlı olarak gelişmektedir.

Fil Hastalığından Korunma Yolları Nelerdir?

Fil hastalığından korunmanın en önemli yolu hijyene dikkat etmektedir. Bunun dışında fil hastalığından korunmanın yolları şunlardır:

- Görülen şişlikler ihmal edilmemeli ve fizik tedavi uzmanına gidilmelidir.

- Kol temiz tutulmalı ve cilt bakımı yapılmalıdır.

- Banyo sonrası nemlendirici kullanılmalıdır.

- Manikür yaptırılmamalıdır.

- Riskli olan kol kesinlikle kaşınmamalıdır.

- Kol kurulanır iken bastırılmamalıdır.

- Cilt üzerinde sırık, çizik veya böcek ısırığı var ise sabun ile yıkanmalı ve temiz tutulmalıdır.