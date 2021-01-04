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Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

04 Ocak 2021 Pazartesi - 9:21 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 9:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, türbanla ilgili sözleri nedeniyle CHP'li Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlattı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında, "türbanlı hakim" açıklaması nedeniyle eski CHP Milliletvekili Fikri Sağlar hakkında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' veya 'Aşağılama' suçundan, re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir  televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı  konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele  edilmeli." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.
 
Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi  kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen  soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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