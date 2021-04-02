2014 yılında Arsevi Kuşkan ile nikâh masasına oturan Fikret Kuşkan'ın 2016 yılında Asaf adını verdiği oğlu dünyaya gelmişti. Çiftin 24 Mart’ta bir de kızı oldu. Kuşkan ile eşi, kızlarına İda Sitare adını verdi.
Kuşkan’ın ilk evliliği Bahar Kerimoğlu’ndan Gün Kuzgun adında bir de oğlu var.
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Fikret Kuşkan üçüncü kez baba olma sevincini yaşadı!
02 Nisan 2021 Cuma - 9:31 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 9:31
Oyuncu Fikret Kuşkan (55) ile eşi Arsevi Kuşkan, 'İda Sitare' adını verdikleri kızlarına 24 Mart’ta kavuştu.
2014 yılında Arsevi Kuşkan ile nikâh masasına oturan Fikret Kuşkan'ın 2016 yılında Asaf adını verdiği oğlu dünyaya gelmişti. Çiftin 24 Mart’ta bir de kızı oldu. Kuşkan ile eşi, kızlarına İda Sitare adını verdi.