Fikret Kuşkan üçüncü kez baba olma sevincini yaşadı!

2014 yılında Arsevi Kuşkan ile nikâh masasına oturan Fikret Kuşkan'ın 2016 yılında Asaf adını verdiği oğlu dünyaya gelmişti. Çiftin 24 Mart’ta bir de kızı oldu. Kuşkan ile eşi, kızlarına İda Sitare adını verdi.

Kuşkan’ın ilk evliliği Bahar Kerimoğlu’ndan Gün Kuzgun adında bir de oğlu var.