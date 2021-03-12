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Fikret Kuşkan'ın büyük sınavı!

12 Mart 2021 Cuma - 17:04 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 17:04

‘Akif’ filminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Fikret Kuşkan, rolün kendisi için büyük bir sınav olduğunu belirtti. Oyuncu, “Umarım aynaya baktığımda utanmam” dedi


Fikret Kuşkan,Mehmet Akif Ersoy’un ‘İstiklal Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan ‘Akif’ filminde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veriyor.
 
Oyuncu, “Onur, korku, şüphe ve kaygıyla, setin ilk gününden son gününe kadar süren bir yolculuğa çıktım” dediği rolün kendisi için büyük bir sınav olduğunu söyledi.
 
“Ülkemizde ve uluslararası düzeyde saygınlığı bulunan Atatürk’ü oynamak, bir aktör olarak yükümü fazlasıyla artırdı” diyen Kuşkan; “Zaman zaman bu sorumluluğun altında ezildim. İşimi şansa ve olasılıklara bırakmam. Umarım aynaya baktığımda utanmam. Çünkü aksi halde kendimden sıkı bir dayak yerim” şeklinde konuştu.

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fikret kuşkan büyük sınav
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