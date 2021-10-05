Fikret Erkoç kimdir, öldü mü? Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç’un hayatına dair merak edilenler…

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti. İşte Fikret Erkoç...

Bülent Ersoy, bu kez baba acısı yaşadı. Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşında?

Baba Fikrat Erkoç evladı Bülent Ersoy'u 15 yıl önce Maksim'de de objektiflerden uzakta izliyordu. Yıllar sonra ilk kez fotoğrafı çekilen Erkoç, daha önce de kızı Ersoy'u ziyaret amaçlı gittiği Popstar yarışma programı çıkışı bir Magazin programı tarafından görüntülenmişti.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz yaptığı bir röportajda boşandığı eşi Fikret Erkoç için "Evlendiğimizde Fikret o zamanın ünlü bir futbolcusuydu. GS'da oynayan, 50'lerin fırtına isimlerinden olan arkadaşı Bülent Eken nedeniyle oğlumuza onun adını verdi. Bülent'in de futbolcu olmasını istiyordu. Fikret'in işleri bozulunca eski işime, bankaya girdim. Bülent bu yüzden babasına küstü" demişti.

Fikret Erkoç'un 90'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.