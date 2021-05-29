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Fikret Engin kimdir? Fikret Engin nereli ve kaç yaşındaydı? Fikret Engin neden öldü?

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 13:31 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 13:32

Ünlü spor sunucusu Fikret Engin dün akşam saatlerinde şeker komasına girerek yoğun bakıma alınmıştı. Fikret Engin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fikret Engin, Bay Tahmin programıyla büyük hayran kitlesine ulaşmıştı. Peki, Fikret Engin kimdir? Fikret Engin nereli ve kaç yaşındaydı? Fikret Engin neden öldü? İşte Fikret Engin'in hayatı hakkında merak edilenler...


Ünlü spor spikeri Fikret Engin'den acı haber geldi. Bay Tahmin programıyla büyük hayran kitlesine ulaşan spor dünyasının sevilen ismi Fikret Engin 48 yaşında  hayatını kaybetti. Fikret Engin başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarında yaptığı seslendirmelerle tanınıyordu. Peki, Fikret Engin kimdir? Fikret Engin nereli ve kaç yaşındaydı? Fikret Engin neden öldü? İşte Fikret Engin'in hayatı hakkında merak edilenler...
 
 
FİKRET ENGİN KİMDİR? 
 
Fikret Engin 1973 yılında Bursa'da  doğdu. Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur.
 
Özellikle Murat Özarı ile birlikte yaptığı Bay Tahmin programıyla büyük hayran kitlesi edinen Fikret Engin, son olarak TV8 kanalında spikerlik yapmaktaydı.
 
Fikret Engin evlidir ve bu evliliğinden iki oğlu vardır.
 

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