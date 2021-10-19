Fikirtepe’deki mağduriyetleri bitirecek hamle

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’daki kentsel dönüşüm sürecinde kritik bir bölge olan Fikirtepe’de uzun süredir yaşanan sorunları çözmek için girişimlerini devam ettiriyor. Müteahhit firmaların yarım bıraktığı ya da hiç başlamadığı projeler için devreye giren Bakanlık, Yeni Fikirtepe projesi kapsamında bölgede kalan son hanelerin yüzde 95’inin tahliyesini tamamladı ve yıkım çalışmalarına başladı.

Bakanlık, bu sayede bölgenin metruk görüntüsünden kurtarılarak, projelerin hızla hayata geçirilmesi sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında bölgedeki 7 bin 230 hanenin tahliyesi yüzde 95 oranında tamamlandı; 1300 binanın yıkımına başlandı. Taşınmayan kesimler için de bakanlık destek veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, bakanlığın Fikirtepe ’deki irtibat ofisinde son durumu paylaştı. Gürgen, “Tünelin ucundaki ışık göründü” dedi.

“YÜZDE 95’İ TAHLİYE OLDU”

Kentsel dönüşüm projeleri tamamlanamayan vatandaşlardan kamunun devreye girmesi için yoğun talep aldıklarını belirten Vedad Gürgen, “Yaklaşık 8 ay önce müteahhit firmalar ve vatandaşlarla görüşerek süreci başlattık. 5 ay önce riskli evlere tahliye tebligatını ilettik ve süre 1 Ekim itibarıyla doldu. Vatandaşlarımızın yüzde 95’i tahliye oldu. Kalan kısım için ekiplerimiz kapı kapı dolaşıyor. Bakanlıkça verilen kira ve taşınma yardımı dışında ev bulma, eşyalarını depolama ya da geçici konaklama desteği de sağlıyoruz” diye konuştu.

ARALIKTA TAMAMLANIYOR

Fikirtepe’de dün itibarıyla yıkımların başladığını belirten Gürgen, bakanlığın devraldığı yaklaşık 15 firmanın 22 projesi bulunduğunu söyledi. Bu alanda 7 bin 230 hanenin olduğu 1.300 binanın yer aldığını anlatan Gürgen, “Bu binaların yıkımına başladık. Yıkımlar aralıkta tamamlanacak” dedi.

ANLIK TAKİP SİSTEMİ

Yeni Fikirtepe projesi için altyapı hariç 8 milyar lira yatırım yapılacağı bilgisini veren Vedad Gürgen, “Vatandaşın artık bu sürecin tamamlanacağına dair güveni tam. Önceden ada bazlı dönüşüm yapılırken şu an bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Yeşil alanı, sosyal donatılarıyla; neredeyse bir millet bahçesi kadar yeşil alana kavuşacak. Tamamlandığında 15 bin konut yer alacak. 2 yıl içinde teslimler başlayacak” dedi.

Vatandaşların sağlıklı ve anlık bilgi alabilmesi için www.yenifikirtepe.com adresini açtıklarını söyleyen Gürgen, ayrıca 0216 504 33 30 numarasından uzmanlarla da iletişime geçilebileceğini kaydetti. (Milliyet)