FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? FIFA açıkladı!

2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda oynanacak. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası finali ile ilgili merak edilenler...

2022 FIFA Dünya Kupası finali ile ilgili detaylar belli oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda oynanacak. Peki, 2022 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası finali detayları...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN NEREDE OYNANACAK?

Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finali 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacak.