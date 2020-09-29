FİFA 21 ne zaman çıkacak? FİFA 21 çıkış tarihi…

FIFA 21 çıkış tarihi ne zaman? Fenomen oyun FIFA 21’in EA Sports tarafından ne zaman sunulacağı merak ediliyor. Futbol ve oyun dünyası sabırsızlık FİFA 21’in çıkış tarihini beklerken, PlayStation ve Xbox FIFA 21 satış fiyatı ne kadar, sorusuna da yanıt arıyor.

EA Sports tarafından her yıl çıkan oyunun bu seneki yeni sürümü FIFA 21’in sistem gereksinimlerini de ortaya çıkardı. Peki, FİFA 21 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli mi?

FIFA 21 ÇIKIŞ TARİHİ

FIFA 21 Steam ve Origin mağazalarındaki yerini aldı. Ön sipariş verilebilen FIFA 21 çıkış tarihi de netleşti. EA Sports firması tarafından yapılan açıklamada FIFA 21 oyunu 9 Ekim 2020 tarihinde çıkacağı ve tam sürüm olarak indirilebileceği belirtildi.

FIFA 21 SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

EA SPORTS FIFA 21 Standard Edition: 419,99

TLEA SPORTS FIFA 21 Champions Edition: 559,99

TLEA SPORTS FIFA 21 Ultimate Edition: 599,99 TL

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3-6100 3.7 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GBDepolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci: Intel i5-3550 3.4 GHz ya da AMD FX 8150 3.6 GHz

İşletim sistemi: Windows 10 - 64 bit

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan"