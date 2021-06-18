Fibromiyalji yaşam kalitesini düşürüyor

No¨roloji ve Agˆrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, genel yorgunluk hali olarak bilinen ve kronik bir ağrı ile birlikte görülen fibromiyalji hastalığını tüm detayları ile sizler için anlattı.

Fibromiyalji hastalığı genellikle kas ve kemiklerde ağrı , hassasiyet ve kişide görülen genel yorgunluk olarak bilinen kronik bir rahatsızlıktır. Fibromiyalji hastalığının belirtileri kişiseldir bu nedenle herhangi bir test ya da tahlil ile ölçüm yapılamaz. Hastalığın bilinen net bir nedeni olmadığı için başka hastalıklar ile karıştırılma riski oldukça yüksektir.

Fibromiyalji henüz net olarak bilinen bir hastalık değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda hastalığı nelerin tetiklediği bulunabilmiştir. Tetikleyici faktörler ise şu şekildedir; önceden geçirilmiş enjeksiyonlar, genetik faktörler, fiziksek ve duygusal travmalar, stres ve kişilik yapısı bunlardan bazılarıdır.

Ağrıların kaynağı net olarak bilinmese bile fibromiyalji atakları birtakım ilgisiz hastalıklarında sonucu olabilir. Bu vakalarda beyin ve sinir sistemi ağrı sinyalleri yanlış yorumlayarak aşırı tepki gösterir ve kişi ağrıyı daha fazla hissedebilir.

Fibromiyaljide tetik noktaları

Fibromiyalji tedavilerinde tetik noktaları olarak bilinen bölgeler kullanılır. Ağrı bölgesine göre değişen bu noktalara hafif basınç uygulanarak ağrı kaynağı bulunmaya çalışır. Tetik noktalarından bazıları ise; baş arkası, omuz üstü, göğüsün üst tarafı, diz, kalça ve dirseklerdir.

Fibromiyalji tedavisinde ise hedef kişinin ağrıyı yönetmesini sağlayarak yaşam kalitesini artırmaktır. Bu yaşam biçimi değişiklikleri ve ilaç kullanımını yer alırken, tetik noktaların tedavisi için kuru iğne, nöral tedavi ve proloterapi de uygulanmaktadır. Ayrıca bu tedavilerin fizyoterapi ve diğer tedavilerle birleştirilerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanır.

İlaç tedavisi kişilerin belirtisine ve rahatsızlık durumuna göre doktor tarafından belirlenir. Genellikle tercih edilen ilaçlar ise ağrı kesiciler, antidepresanlar ve antiepileptik ilaçlardır.