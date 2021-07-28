Fibromiyalji hastalığı manuel terapi ile tedavi edilebilir

Genel yorgunluk hali olarak bilinen ve kronik bir rahatsızlık olan fibromiyalji hastalığını tüm detayları ile Fizyoterapist Necdet Döner sizler için anlatıyor.

Genel yorgunluk hali olarak bilinen ve kronik bir rahatsızlık olan fibromiyalji hastalığını tüm detayları ile Fizyoterapist Necdet Döner sizler için anlatıyor

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Fibromiyalji hastalığının belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir

Fibromiyalji hastalığı genellikle kas ve kemiklerde ağrı , hassasiyet ve kişide görülen genel yorgunluk olarak bilinen kronik bir rahatsızlık olarak bilinir. Fibromiyalji hastalığının belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir bu nedenle herhangi bir test ya da tahlil ile ölçüm yapılmaz. Hastalığın bilinen net bir nedeni yoktur. Bu sebeple başka hastalıklar ile karıştırılma riski oldukça fazladır.

Fibromiyalji henüz net olarak bilinen hastalık değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda hastalığın nelerin tetiklediği yeni yeni bulunabilmiştir. Tetikleyici faktörler ise şu şekil bilinmektedir; önceden geçirilmiş enjeksiyonlar, genetik faktörler, yaşanan fiziksek ve duygusal travmalar, stres bunlardan bazılarıdır.

Fibromiyalji ile ilgili çeşitli teoriler mevcuttur. Bu teorilerden en fazla kabul göreni ise çeşitli faktörlerin beyinde ağrı eşiğini düşürdüğüdür. Başka bir teoriye göreyse sinirler uyarılara daha duyarlı hale gelir ve kişinin ağrı eşiği düşer ve fibromiyalji belirtileri görülebilir.

Ağrıların kaynağı net olarak bilinmese bile fibromiyalji atakları ilgisiz hastalıkların sonucu da oluşabilir. Bu kişilerde beyin ve sinir sistemi ağrı sinyalleri yanlış yorumlayarak aşırı tepki gösterir ve kişi ağrıyı daha fazla hissedebilir.

Fibromiyaljide manuel tedavi yöntemi

Fibromiyaljide uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de manuel tedavidir. Manuel tedavi ile kalıcı iyileşme sağlanabilir. Uzman hekim tavsiyesi ve hastanın ihtiyacına göre tedavi sürecine destek olarak ozon terapisi, nöral terapilerde uygulanabilir.

Manuel tedavi yönteminde amaç hastayı bütüncül olarak ele alarak genel bir iyileşme sağlamaktır. Kişiye özel olarak uygulanacak yöntemler ile omurga hareketlerini geri kazandırılması sonucu ağrı hissi azaltılıyor ve vücut güçlendiriliyor. Kişi hem ağrı şikayetlerinden kurtuluyor hem de yaşam kalitesi artıyor.

Manuel terapi yöntemi el ile uygulan bir teknik olduğu içi mutlaka alanında uzman ve tecrübeye sahip fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır. Yanlış uygulamalar istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Kalıcı ve etkili sonuçlar için belirli aralıklar ile seanslara gidilmesi gerekir.