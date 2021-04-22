Fiat’tan yüzde 7 indirim!

2015 yılından bu yana segmentinde birçok başarıya imza atan Fiat Egea; Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla gerçekleşen kampanyada 142 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showrromlarda tüketicileri bekliyor. Ayrıca 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile de satın alınabiliyor. Fiat Panda modeli için sağlık çalışanlarına özel yüzde 7 indirim avantajı da bulunuyor. Ailelerin tercihi Fiat 500L’in Cross gövde tipi 199 Bin 900 TL’den başlaıyor. Öte yandan Egea Cross’un reklam filmi yayınlandı.Oyuncu Engin Öztürk’ün rol aldığı filmde, “iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” felsefesine atıfta bulunularak; sadece lüks araçlarda olabileceği tahmin edilen tasarım, güvenlik ve teknoloji özelliklerine Cross ile de sahip olunabileceği vurgulanıyor.