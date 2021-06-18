Fiat’lara yaz fırsatı geldi!

Haziran ayında Egea Ailesi, 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

2021 ilk beş ayında ülkemize en çok tercih edilen marka olan Fiat, haziran kampanyasını açıkladı. Egea Ailesi; haziran ayında 157 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla 50 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L Ailesi’nin “hem becerikli bir aile otomobili hem de havalı 500’L’nin Cross versiyonu, 213 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Hibrit Fiat Panda ve ikonik Fiat 500’ler için ise online.fiat.com.tr’ye özel metalik renk hediye kampanyası sunuluyor.

Fiat 500’ler için sunulan metalik renk hediye kampanyasına ek olarak, 5 Bin TL’lik indirim fırsatı da bulunuyor.