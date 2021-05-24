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FIA'nın eski başkanı Max Mosley hayatını kaybetti!

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:01 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 23:03

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA) eski başkanlarından Max Mosley, 81 yaşında hayata veda etti.


Ailesi tarafından yapılan açıklamada, uzun zamandır kanser tedavisi  gören 81 yaşındaki Mosley'nin, yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.
 
 
Motor sporlarının en renkli ve tartışmalı kişileri arasında gösterilen  Mosley'nin vefat haberinin ardından Formula 1 kurumu ile organizasyonun eski  başkanlarından Bernie Ecclestone, Mosley'nin ailesi ve sevenlerine başsağlığı  diledi.
 
Kariyerinin ilk yıllarında yarış otomobili sürücüsü ve avukatlık yapan  Mosley, 1993 yılında FIA'da başkan olarak görev yapmaya başladı. Formula 1'in o  dönemki patronu Ecclestone ile 50 yılın üzerinde dostluğu bulunan ve otomobil  yarışlarının gelişmesi için birlikte çalışan Mosley, F1'in uluslararası ölçekte  tanınması ve popülerleşmesi için önemli katkılarda bulundu.
 
Formula 1'in efsane pilotlarından Ayrton Senna'nın 1994'te yarış  sırasında ölümünün ardından organizasyonda güvenlik önlemlerinin artırılmasında  önemli rol oynayan Mosley, özel hayatında yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmiş  ve 2009'da FIA'daki görevini bırakmıştı.
 
 

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FIA Max Mosley Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu Bernie Ecclestone F1 Formula 1 kanser tedavisi Motor sporları
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