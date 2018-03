Fi dizisi 10. bölümüyle bu akşam final yapıyor!

Fi dizisi uzun zamandır Puhutv ekranlarında ilgiyle izleniyordu. Bu akşam son kez yayınlanacak olan Fi 10. son bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki Fi final bölümünde neler yaşanacak? Can, Duru'ya zarar verecek mi? İşte tüm merak edilenler...

Fi dizisi final bölümüyle 9 Mart Cuma yani bu akşam Puhutv'de izlenebilecek. Heyecanın dorukta olduğu Fi Çi 10. bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Nefeslerin tutularak beklendiği Fi final bölümünün fragmanları haberimizde yer alıyor.

Fİ 10. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Fİ 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fİ Çİ 9. bölümde, yangının ortasında baygın kalan Can ve Duru kurtuldu. Yangında Duru'nun bacağı yaralanırken, Can ise ufak yaralarla kurtuldu. Çocukluğundan beri sevilmediğini ve sevginin ne olduğunu bilmeyen Can, Duru'ya duygusal bir konuşma yaptı. Duru ise ayağından dolayı yalnız kalmak istemediğini dile getirdi. Bu durum ise Can'ın hoşuna gitti. Daha sonrasında ayağının daha iyi olduğunu fark eden Duru, kaçma planı kurdu.

Kaza yapan Özge ise hastanede yattığı sırada televizyondan Sadık'ın öldüğü haberini aldı ve hastaneyi terk ederek Can'ın yanına gitti. Duru'yu yalnız bırakıp, Özge'nin yanına inen Can, Özge tarafından küçük bir saldırıya uğradı. Bu sırada odada yalnız kalan Duru, kaçma planını hızlandırdı ve Can'ın arabasının anahtarlarını alarak otelden uzaklaştı. Otel görevlileri ise Can'a bu durumu haber verdi. Can ise Duru'nun peşine koyuldu. Duru, ilk soluğu annesinin yanında aldı fakat beklemediği bir olay yaşadı. Ve annesinin yanından da ayrılmak zorunda kaldı.

Özge ise eve geldiği sırada kapının çalmasıyla telaşlandı. Dikkatlice kapıyı açarak şaşkınlığa uğradı. Kapıda saksıda duran bir çiçek vardı ve bu saksının içinde Can'ın eski sevgilisini yüksekten attığı görüntüleri vardı. Bunu gören Özge mutluluktan havaya uçarak Sadık'ın ölmediğini anladı. Ve o görüntü kayıtlarıyla hemen kanala giderek, kayıtları yayına koydu. Böylelikle Can Manay'ın gerçekte kim olduğunu herkese duyurdu.

Yurtdışından gelen Deniz ise dans okuluna uğrayarak kötü haberi aldı. Dans gösterisinin iptal olduğunu ve Duru'nun sakatladığını duyan Deniz çok üzüldü.

Can ise Duru'yu ararken ilk soluğu Deniz'in yanında aldı ve Deniz'e hesap sordu. Deniz ise Duru'nun nerede olduğunu bilmediğini ve onun başına kötü bişey gelirse Can'ı öldüreceğini dile getirdi.

Daha sonra Duru, Deniz'e ulaşmayı başardı ve nihayet bir araya geldiler. Can'dan şikayetçi olan Duru, Deniz'le birlikte polis aracına binerek oradan uzaklaştı. Can ise arkalarından bakakaldı. Bir cinayet zanlısı olarak aranan Can Manay yeni bölümde yakalanacak mı? merak konusu...