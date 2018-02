Fi Çi 9. yeni bölüm ne zaman? Yayınlanan fragmanda Duru...

Fi Çi dizisinin 9. yeni bölümü bu akşam Puhutv'de izlenebilecek. Finale az bir zaman kala Fi Çi dizisinde heyecan da doruklara çıktı. Kaza geçiren Duru'nun sağlık durumu nasıl olacak? İşte Fi Çi 9. yeni bölümde yaşanacaklar...

Fİ Çİ 9. BÖLÜM FRAGMANI

Fİ Çİ 8. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Duru, Can Manay'dan ayrılma kararı almış, tam evden kaçarken Can ile kapıda karşılaşmıştı. Eti'nin ölümüyle yıkılan Can, Duru'ya dert yanarak içini açar ve Duru'nun gideceğini, o kafa karışıklığıyla fark edemez. Eti, intihar girişiminden önce Can'a, gerçek adıyla yazdığı mektubu masanın üzerine bırakmış Can ise o mektuba ulaşmıştır. Mektup üzerinde "Umut'a.." yazmaktadır. Çünkü Can Manay'ın gerçek adı, Umut Zafer'dir. Can o mektupla eve gitmiş, Duru'ya ve aşkna sığınmıştır. Duru ise her şeyden habersiz yalnızca kaçmayı düşünmektedir.

Özge'nin Duru'yu köşeye sıkıştırıp gerçekleri anlatması ise Duru'yu daha çok germiştir. Özge, Can'ın gerçek adı olan 'Umut' bilgisine kadar Duru'ya her şeyi anlatır. Ve Duru'nun eline kendi numarasını sıkıştırır.

Can Manay, Duru'yla Eti'nin cenazesi için evden çıkmak üzereyken Bilge ansızın eve gelir. Duru'nun Can'ı aldatmasına kadar her şeyin farkında olan Bilge, Eti'nin ölümüyle de hırslanmış Can ve Duru'ya karşı cephe almıştır. Duru'nun Can'ı aldattığını söyleyen Bilge, izleyenlere heyecan dolu sahne yaşatır. Can ise bu haberden sonra Duru'yu evden çıkarmaz, kapıya ise şifre koyarak Duru'nun kaçmamasını sağlar.

Fİ Çİ 9. BÖLÜM ÖN İZLEME

Sadık Murat Kolhan, ve Nadir tarafında ise işler fena halde karışmıştır. Numan'ın iki yüzlü davranmasından sonra kesin karar alan Sadık, Nadir için tehlikeli bir plan kurar. Hedefi Nadir'i öldürmektir. Kendi vicdanını rahatlatmayı ve Özge'yi haketmeyi isteyen Sadık, yıllar önceki sırrını Özge'ye açıklamaya karar verir. Bu sırın ortaya çıkması izleyiciyi de derinden sarsar. Tıpkı Özge'yi sarstığı gibi. Sadık Murat Kolhan, yıllar önce kayınpederi olan Nadir'in pis işine karışmış, insanlıktan çıkan bir hareket yapmıştır. O sır, Nadir'in yıllar önce küçücük bir kıza tecavüz edip onu öldürmesi ve o masum bedenin gömülmesi için Sadık'tan yardım istemiş, Sadık ise bu isteği yerine getirerek insalıktan çıkan bir davranışta bulunmuş. Yıllardır bu acıyla ve vicdan azabıyla yaşayan Sadık Özge'yi ve gerçek sevgiyi haketmenin yollarını aramaktadır. Tüm bu olanları Özge'ye anlatır. Özge ise oradan ve Sadık'tan uzaklaşır. Sadık'ın tüm dosyaları bir kutu halinde vermesi ise izleyiciyi şaşırtır.

Yola çıkan Özge, aniden kaza yapar ve bu kazaya sebep olan kişi Can Manay'dır. Çünkü Özge'nin, Duru'nun peşinde olduğunu anlayan Can, intikam almak istemiştir. Kaza sonrasında Sadık'ın, Özge'ye verdiği kutuyu da alarak kaza yerinden uzaklaşan Can, izleyiciye gergin dolu anlar yaşatır.

Öte yandan Duru'yu eve kilitleyen Can Manay, Duru'nun kaçmasını engelleyecek her şeyi yapmıştır. Duru ise kendini odaya kilitleyerek yangın çıkarmış, itfaiye ve polisin bir şekilde o eve gelmesini istemiştir. Fakat bunu başarana kadar Can Manay, odanın kapısını kırmış Duru'yu ordan çıkarmıştır. Duru ise daha fazla dayanamayarak, evin ikinci katından Can ile kendisini atmış, düştüğü yerde baygınlık geçirmesi ve yangının da devam etmesi izleyicilerin heyecanını doruk noktasına çıkarmıştır...