Fi Çi 8. bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman heyecan yarattı!

Fi Çi 8. bölüm ön izlemesi oldukça heyecan yarattı. Finale son 3 bölüm kala heyecanın doruğa çıktığı Fi Çi dizisinde bu hafta neler olacak? Fi Çi 8. yeni bölümüyle 2 Şubat'ta yani yarın akşam Puhutv'de izlenebilecek.

Fi Çi DİZİSİ 8. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

Fi Çİ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Duru ve Deniz'in yakınlaşmasından sonra ortalık fena halde karıştı. Duru, bu yakınlaşmadan sonra hem Deniz, hem de Can Manay'dan uzak durması gerektiğini fark etti. Diğer yandan Duru ve Deniz'in yakınlaşmasını gören Bilge ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Bilge, gördüklerini önce Duru'ya ardından Eti'ye anlattı. Duru, Bilge'nin bilmesiyle iyice telaşlandı ve Can Manay'dan ayrılmaya karar verdi. Eti ise bu durumun Can Manay'ın öğrenmemesi gerektiğini savunarak, çok kötü şeyler olacağını Bilge ve Duru'ya ifade etti. Can Manay, Eti'den uzaklaşma kararıyla Eti'nin duygularını derinden sarstı. Bu durumu kaldıramayan Eti ise intihar etme girişimindeyken Can'a, Duru'nun onu aldattığını söyledi ve kendi canına kıydı. Özge, hedeflediği dosyayı Sadık'tan almayı başardı. O dosyada, Can Manay'ın geçmişindeki tüm bilgiler yer alıyor. Özge o dosyanın gerçekliğinden sonra Duru için tekrar bir adım attı ve Duru'nun yanına giderek, Can Manay'dan kaçması gerektiğini söyledi. Zaten Can Manay'dan ayrılma kararı alan Duru, bu durumun ciddi oluşuyla da kaçma fikrine kendini alıştırdı. Eşyalarını ve pasaportunu almak için eve giden Duru, tam evden çıkacakken kapıyı açtığı gibi karşısında Can Manay'ı gördü. Elinde valizle evden çıktığını gören Can Manay ise yüzündeki ifadeyle tüm izleyici heyecanlandırdı.