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Fezlekelerle ilgili flaş açıklama! Bin 347 adet...

AA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 16:58 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 16:58

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını söyledi.


TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti  Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, Karma Komisyonun, Anayasa ve  Meclis içtüzük hükümlerine göre görevini yaptığını anımsatarak, "TBMM Başkanlığı  tarafından Karma Komisyonuna iletilen bin 347 milletvekili fezlekesi  bulunmaktadır. Karma Komisyon Başkanlığı fezlekeleri tek tek incelemektedir."  ifadelerini kullandı.
 
HDP 961 fezleke ile ilk sırada
 
Karma Komisyona sevk edilen milletvekili dokunulmazlık fezleke  sayısında 961 ile HDP ilk sırada yer alıyor.
 
HDP'yi, 246 fezleke ile CHP takip ediyor.
 
Karma Komisyonda, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 55, bağımsız  milletvekillerin 33, AK Parti'nin 14, İYİ Parti'nin 12,  MHP'nin 10, Türkiye İşçi  Partisi'nin 9, Demokrat Parti'nin 6 ve Yenilik Partisi'nin ise 1 fezlekesi  bulunuyor.
 
Karma Komisyonundaki bin 347 dokunulmazlık fezlekesi toplam 195  milletvekiline ait. AK Parti'den 12, CHP'den 97, HDP'den 59, MHP'den 7, İYİ  Parti'den 7, Türkiye İşçi Partisi'nden 2, Demokrat Parti'den 1, Demokratik  Bölgeler Partisi'nden 1, Yenilik Partisi'nden 1 ve bağımsızlardan 8 milletvekili  hakkında dosya bulunuyor.
 
  

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Fezleke TBMM açıklama
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