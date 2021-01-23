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Feyza Civelek'ten inanılmaz değişim, 21 kiloya veda etti! Bakan bir daha bakıyormuş...
Bir dönemin fenomen dizisi 'Adını Feriha Koydum'da yer alan Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo verdi. Büyük bir değişim geçiren oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Bir kafeden kahve aldıktan sonra basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Feyza Civelek, "1,5 ayda 21 kilo verdim. 58 kiloyum, şu an kilomdan memnunum" dedi.