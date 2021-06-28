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Feyza Civelek isyan etti: Psikolojik şiddete uğruyoruz!
Sektörde kilolu bir oyuncu olmanın zorluklarını en çok kendisinin yaşadığını vurgulayan Feyza Civelek, sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara isyan etti.
Bir dönemin fenomen dizisi 'Adını Feriha Koydum'da yer alan Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo verdi. Büyük bir değişim geçiren oyuncu, şu sıralar Çeşme'de tatil yapıyor.
Bir dönemin fenomen dizisi 'Adını Feriha Koydum'da yer alan Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo verdi. Büyük bir değişim geçiren oyuncu, şu sıralar Çeşme'de tatil yapıyor.