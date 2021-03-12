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Feyza Çıpa'dan Kutsi'nin evliliğine şaşırtan tepki!
Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı 'Benim Annem Bir Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi. Kutsi'nin sekiz yıl aşk yaşayıp ayrıldığı Feyza Çıpa'dan şaşırtan bir tepki geldi.
Şarkıcı Kutsi, sekiz yıllık sevgilisi Feyza Çıpa’dan sürpriz şekilde ayrılmış, dört aydır birlikte olduğu Sibel Ülker'le sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.