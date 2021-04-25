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Feyza Aktan'dan şiddet iddialarına jet yanıt!
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ın oğlu Kuzey’in bakısını darp ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Oğlunun bakıcısına şiddet uyguladığı iddia edilen Feyza Aktan sessizliğini bozdu ve iddialara yanıt verdi. Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey’in bakıcısı Gülnaz’ın bacaklarındaki morlukların makyaj olduğu, Sibel Semerci’nin makyaj yaptığı iddia edildi. Feyza Aktan, şiddet iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan cephesinde sular durulmuyor. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.