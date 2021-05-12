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Feyza Aktan'dan o iddialara yanıt! 'Yorgunum, yetişemiyorum'
Şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oğulları Kuzey'in velayeti konusunda davalık olan ikili arasında çekişmeli süreç devam ediyor. Son olarak Aktan'ın ses kayıtları magazin gündemine bomba gibi düştü. Feyza Aktan da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. Boşandıktan kısa bir süre sonra barışan çiftin yeniden evlenmesi beklenirken bu kez karşılıklı suçlamalar geldi. Şimdilerde oğulları Kuzey'in velayeti için karşı karşıya gelen ikilinin çocukları Kuzey'in bakıcısı şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.