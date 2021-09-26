Feyyaz Şerifoğlu ile mutfak savaşları!

26 Eylül Pazar günü yayınlanan Arda ile Omuz Omuza 96. Bölümde konuk olan Feyyaz Şerifoğlu, Arda'nın direktifleriyle "Pari Brest" yapmaya çalıştı ve ortaya çok komik anlar çıktı!
Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu Kanal D'nin başarılı dizisi Camdaki Kız adlı dizinin yakışıklı oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu'ydu. Feyyaz, çok cesaretli bir giriş yaptı. Önce Arda'nın direktiflerini harfiyen yerine getirdi. Sonra ipler kopmaya başladı. Hamur makinasıyla boğuşması, hassas tartıyı tereyağı ile bulaması, malzemeleri karıştırmasıyla ortaya seyir keyfi olan bir bölüm çıktı.
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’da Kanal D’de!