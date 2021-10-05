Feyyaz Şerifoğlu dizideki partneri Burcu Biricik'i paylaştı!

'Camdaki Kız' dizisinde 'Sedat Koroğlu' karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Feyyaz Şerifoğlu, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Sedat Koroğlu' büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, zaman zaman sette çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

SET POZUNU YAYINLADI

30 yaşındaki Şerifoğlu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Arabada çektiği selfie'yi yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Acana nereye gidiyorlardı" notunu düştü.