Feyyaz Şerifoğlu dizideki partneri Burcu Biricik'i paylaştı!

Feyyaz Şerifoğlu, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Sedat Koroğlu' büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, zaman zaman sette çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
SET POZUNU YAYINLADI
30 yaşındaki Şerifoğlu, son olarak dizideki partneri Burcu Biricik ile set pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Arabada çektiği selfie'yi yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Acana nereye gidiyorlardı" notunu düştü.
ON PARMAĞINDA 10 MARİFET
1991 Rize doğumlu Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.
2013 yılında da 'O Ses Türkiye'ye katılan Şerifoğlu, 'İnci Tanem' şarkısını söyledi. Performansı beğenilince de Murat Boz'un takımında yarışmaya devam etti. Fakat çok da ilerleyemeden düellolarda elendi.
2020 yılında piyasa çıkan 'Gidene' adlı single çalışmasıyla da çok beğenilen Şerifoğlu'nun klibi YouTube'da 1 milyon izlenmeye ulaştı.