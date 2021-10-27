27 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.519 0.67 EURO 11,0540 -0.12
USD 9,5010 -0.36 ALTIN 547,910 -0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fevzi Tokat kimdir? Denizli’de öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat’ın torunu mu?

27 Ekim 2021 Çarşamba - 19:56 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 19:56

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şirin'in ünlü iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu ortaya çıktı.


Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. Olayın ardından ifade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı, olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.

Fevzi Tokat kimdir?

1962 Yılında Denizli'nin Güney İlçesi'nde Pamukkale Şarapları firmasını kuran Fevzi Tokat, 1972 yılında kardeşi Yasin Tokat ile birlikte çalışmaya başladı. Pamukkale Şarapları, 50 yıl önce kurulduğunda yılda 100 bin litre şarap üretirken, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip oldu ve 3 milyon 500 bin litre şarap üretimi yaparak başta Fransa ve Almanya olmak üzere üretiminin yüzde 25'ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç etmeye başladı. 

 

 

 

ETİKETLER

Fevzi Tokat Fevzi Tokat kimdir seohaber Şebnem Şirin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.