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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

04 Haziran 2021 Cuma - 17:50 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 18:06

MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
 
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği " suçundan tutuklandı.
 
Soruşturmanın geçmişi
 
Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.
 
Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

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