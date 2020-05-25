Cumhurbaşkanlığı’nın organize ettiği konserler serisi "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 8 farklı tarihi mekanda düzenlenecek konser serisi Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Fettah Can konseriyle Kanal D'de devam ediyor. Peki, Fettah Can kimdir? Fettah Can kaç yaşında ve nereli? İşte Fettah Can şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenler...

Fettah Can konserleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ’nın organize ettiği konserler serisi "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" bu akşam Fettah Can konseriyle devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nden Fettah Can şarkıları yankılanacak. Kanal D 'de yayınlanacak konser öncesi Fettah Can kimdir? Fettah Can kaç yaşında ve nereli soruları aratılıyor. İşte Fettah Can hakkında merak edilenler....

FETTAH CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Şarkıcı Fettah Can, 12 Ekim 1975 yılında Bursa 'nın Karaca bey ilçesinde dünyaya geldi. Babasının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda hem tezgahtarlık yapıp hem de belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladı. Ut ve Gitar çalarak besteler yaptı. Açıktan lise eğitimini tamamladı, üniversiteye gitmedi.

2010 yılının Temmuz ayında ''Hazine'' isimli ilk albümünü çıkardı. 2010 yılında ünlü Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'in ''Ta Isia Anapoda'' albümüne üç bestesini verdi. Albüm, Yunanistan 'da Platin Plak Ödülü'ne layık görüldü. 2011 yılının Mayıs ayında ''Sana Affetmek Yakışır'' isimli teklisini çıkaran Fettah Can, Kasım 2011'de ''Boş Bardak'' isimli teklisini piyasaya sürdü. 19 Mart 2012'de ''Aklımda Kalanlar'' albümü ile müzik piyasasındaki kariyerine devam etti. 2013 yılı sonuna doğru "Yalanlar Cumhuriyeti" isimli yeni albümünü sevenleri ile buluşturdu.

2014 yılında Cansu Kurtçu ile evlenen; Vera ve Oğul isimlerini verdiği 2 çocuk sahibi olan Fettah Can, Terazi burcudur.

FETTAH CAN ALBÜMLERİ

2010 – Hazine

2012 – Aklımda Kalanlar

2013 – Yalan Cumhuriyeti

2016 – En Çok Sen Aşk sın

FETTAH CAN'IN TEKLİLERİ VE ŞARKILARI

2011 – Yanan Ateşi Söndürdük (Demet Akalın ile)

2011 – Sana Affetmek Yakışır

2011 – Boş Bardak

2012 – Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim

2015 – Delirme

2015 – Yalan Bu Dünya

2018 – Kalakaldın mı?

2018 – Aradığım Aşk

2019 – Bırak Ağlayayım

FETTAH CAN'IN EŞİ CANSU KURTÇU KİMDİR?

Şarkıcı Cansu Kurtçu, 4 Eylül 1984 tarihinde Ankara 'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş 'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını üstlendi. Türkiye'nin şarkı yazarlarından biri olarak kendini kanıtlayan sanatçı, meslek birliklerinin kayıtlarına göre Türkiye'nin en aktif beş söz yazarı ve bestecisi arasında yerini almıştır.

Yıllardır müzik sektöründe Sibel Can, Demet Akalın , Murat Boz, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Fettah Can, Işın Karaca, Berkay ve daha bir çok yorumcuya verdiği şarkılarla adından söz ettiren Cansu Kurtçu, besteci kimliği ile yurtdışında da ilgi görüyor.

Ilk albümünü 2011 yılında "HİS" adıyla yayınlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu albümü "BATAK" "KALK GEL BANA" "AMENNA" ve "NE DEĞİŞTi Kİ" singleları takip etti. Aralık 2016 tarihinde yazdığı ''DELİGÜL'' şarkısını Berkay ile birlikte seslendirdi ve sevenlerine sundu.

Cansu yeni albümünün hazırlıklarını sürdürürken, kendi stüdyosunda ekibiyle birlikte Türkiye'nin önemli yorumcularının projeleriyle ilgilenmeye devam ediyor.

Cansu Kurtçu, 2014 yılında ortağı ve meslektaşı Fettah Can ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.