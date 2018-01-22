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FETÖ Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'nın yanında saf tuttu

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 0:22 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 0:35

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda, bu terör örgütlerinin yanında yer aldı.


Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı, PYD/PKK kadar FETÖ'yü de rahatsız  etti. FETÖ üyeleri, sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin sınır güvenliğini  güvenceye almak ve olası bir terör koridorunu önlemek için başlattığı harekatı  eleştirdi.
 
Eski Today's Zaman Ankara Temsilcisi FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt,  terör örgütlerine karşı Türkiye'yi desteklemek yerine, sosyal medya hesabında,   harekatın "ülke içinde ulusal coşkuyu ve dini bağnazlığı körüklemek için  yapıldığını" iddia etti.
 
Tekbirden rahatsız oldu
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da yaptığı konuşma  sırasında tekbir getirilmesinden rahatsızlık duyan firari FETÖ'cü, "Gaza gelen  destekçileri, coşku içinde Allahuekber sloganı attı." şeklinde yazdı.
 
ABD'ye kaçan örgüt mensuplarından Tuncay Opçin, "Türkiye ne zaman  otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur. Her şey değişir ancak bu kural  değişmez." iddiasında bulundu.
 
FETÖ'nün kalemlerinden Emre Uslu, camilerde Fetih suresi okunmasına  tepki göstererek "Kürt illeri" olarak tanımladığı kentlerde de "Surenin okunup  okunmadığını merak ettiğini, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu"  öne sürdü.
 
FETÖ'cüden "Afrin savaşına hayır" mesajı
 
Today's Zaman gazetesinin kaçak eski genel yayın yönetmeni Bülent  Keneş, FETÖ'ye ait bir internet sitesindeki yazısında, Türkiye'nin hem "Kürt  grupların kendi kaderini tayin çabasını bahane ederek bir taraftan Anadolu'daki  Kürtleri Türkiye'ye yabancılaştırdığını, hem de köklü bağları olan NATO ve Batı  ekseninin hassasiyetlerini hiç umursamadan sadece Moskova'yı muhatap aldığını"  yazdı. ABD'nin Türkiye'ye rağmen PYD/PKK'ya verdiği desteğe hiç değinmeyen Bülent  Keneş, sosyal medya hesabında #AfrinSavasınaHayır etiketini de kullandı.
 
"Savaşa 'Zeytin Dalı' adını vermişler"
 
Firari diğer bir FETÖ'cü İhsan Yılmaz, "Savaşa 'Zeytin Dalı' adını  vermişler. İslamcılar, ne kadar olumlu ve pozitif kavram ve değer varsa, işte  böyle tepetaklak edip grup halinde tecavüz ettiler." iddiasında bulundu.
 
FETÖ ile bağlantılı olduğu için kapatılan Türkiye İş adamları ve  Sanayiciler Federasyonunun (TUSKON) Brüksel temsilcisi Serdar Yeşilyurt da "Eğer  'kardeşiz diyorsan, kardeşin yanlış yapsa bile ona zarar vermeden yaparsın  elinden geleni. İlk fırsatta saldırmazsın!" ifadesini kullandı.

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FETÖ Afrin Suriye DEAŞ PYD/PKK
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