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FETÖ'ye operasyon! 20 kişiye yakalama kararı

23 Temmuz 2020 Perşembe - 9:36 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 9:59

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem  hizmet yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Şüphelilerin tespitinde, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlık  hükümlerinden faydalanan askeri mahrem imamlar ve örgüt üyesi askerlerin  beyanları ve teşhisleri ile örgütün mahrem yapısındaki kişilerin büfelerdeki  sabit hatlar ya da ankesörlü telefonlarla yaptıkları aramaların analizlerinden  yararlanıldı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube  müdürlüklerine bağlı ekipler, 12 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14  zanlıyı gözaltına aldı.
 
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği,  haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün muvazzaf, 15'inin ihraç ve  birinin emekli olduğu öğrenildi.
 

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