FETÖ’ye İmralı raporu hazırlamış

İMRALI NOTLARI FETÖ’YE

MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR

TAHLİYELER USÜLSÜZ



Bursa’da aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ davasında 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara savcılık tarafından bir kez daha itiraz edildi. Savcılık, iddianamede de geçtiği gibi aralarında “örgütün para kasaları” bulunan 10 iş adamının tutuklanmak üzere yakalanmalarını talep etti.



FETÖ’NÜN ETKİN İSİMLERİ



Savcılık tarafından mahkemeye sunulan itiraz yazısında, 2 madde halinde tutuklanma talepleri reddedilen 4 sanık ve tahliye edilen 6 sanık hakkında iddialara yer verildi. Yazının ilk maddesinde, mahkemece ev hapsi ve kefaletle tahliye edilen 6 sanığın halen örgütte etkin rol aldıkları, bazılarının mahkeme salonunda verdikleri ifadelerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Başkanlığını Hakim Servet Korkmaz’ın yaptığı Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen ek iddianame sonucunda davanın geçtiğimiz günlerdeki duruşmasında skandal bir karara imza atıldı. FETÖ’nün mtüevelli heyetinde oldukları belirlenen ve haklarında ek iddianame düzenlenen 4 iş adamının tutuklanma talebi reddedildi. Örgüt aleyhine samimi itiraflarda bulundukları gerekçesiyle tahliyesi istenen 2 sanık da ev hapsi ile tahliye oldu.