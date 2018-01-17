FETÖ’ye İmralı raporu hazırlamış

Bursa’da FETÖ’den tutuklanan dört iş adamı etkinlik pişmanlıktan faydalanarak tahliye oldu. Geçen hafta savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanması talep edilen 4 FETÖ’cü hakkında ek iddianame hazırlanmasına rağmen, mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Yeni Şafak'ın haberine göre savcılık tarafından hazırlanan ek iddianameye ulaşıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş tarafından ek iddianamede sanıklar hakkında şok bilgiler yer alıyor.
İMRALI NOTLARI FETÖ’YE
4 sanığın da örgüte yüklü miktarda finans sağladığına ilişkin kuvvetli ifadeler bulunduğu belirtilen ek iddianamede, örgüt elebaşı Gülen’le görüşmek için ABD’ye gittikleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki ağırlıklarını kullanarak örgütün menfaatleri doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi. İş adamı Şakir Umutkan’ın aynı zamanda Ceza İnfaz Kurumları İzleme Komitesi’nde görev aldığı süre zarfında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tutulduğu İmralı’ya yaptığı ziyaretler ile ilgili bilgileri FETÖ’ye aktardığı da iddianamede yer aldı.
MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR
Başkanlığını Hakim Servet Korkmaz’ın yaptığı Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen ek iddianame sonucunda davanın geçtiğimiz günlerdeki duruşmasında skandal bir karara imza atıldı. FETÖ’nün mtüevelli heyetinde oldukları belirlenen ve haklarında ek iddianame düzenlenen 4 iş adamının tutuklanma talebi reddedildi. Örgüt aleyhine samimi itiraflarda bulundukları gerekçesiyle tahliyesi istenen 2 sanık da ev hapsi ile tahliye oldu.
TAHLİYELER USÜLSÜZ
Bursa’da aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ davasında 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara savcılık tarafından bir kez daha itiraz edildi. Savcılık, iddianamede de geçtiği gibi aralarında “örgütün para kasaları” bulunan 10 iş adamının tutuklanmak üzere yakalanmalarını talep etti.
Bursa’da aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ davasında 4 iş adamının tutuklanması talebinin reddine ve 6 iş adamının tahliyesine ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara savcılık tarafından bir kez daha itiraz edildi. Savcılık, iddianamede de geçtiği gibi aralarında “örgütün para kasaları” bulunan 10 iş adamının tutuklanmak üzere yakalanmalarını talep etti.
FETÖ’NÜN ETKİN İSİMLERİ
Savcılık tarafından mahkemeye sunulan itiraz yazısında, 2 madde halinde tutuklanma talepleri reddedilen 4 sanık ve tahliye edilen 6 sanık hakkında iddialara yer verildi. Yazının ilk maddesinde, mahkemece ev hapsi ve kefaletle tahliye edilen 6 sanığın halen örgütte etkin rol aldıkları, bazılarının mahkeme salonunda verdikleri ifadelerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.
ETKİN PİŞMAN DEĞİLLER!
Ayrıca itirazda, sanıklardan C.R, S.Ç, E.K. ve T.B’nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının usule uymadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “Sanıkların örgüt içindeki konumları ve sosyal statüleri dikkate alındığında tanıkları etkileme imkanlarının mevcut bulunması sebebiyle bu sanıkların tahliyesi yönündeki karar usul, yasa ve dosya kapsamına uygun değildir. İnkara yönelik etkin pişmanlık ifadeleri ile uyuşmayan beyanlarda bulundukları anlaşıldığından tahliyelerinin usulsüz, tutuklulukta geçirdikleri sürenin yetersiz olduğu anlaşılmıştır.”