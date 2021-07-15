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FETÖ'ye bir ülkede daha darbe! Teslim alındı

15 Temmuz 2021 Perşembe - 10:17 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 10:17

Son dakika haberi... Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde FETÖ’ye ait okulları teslim aldı.


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fetö Maarif Vakfı 15 temmuz
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