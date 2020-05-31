FETÖ üyeliğinden tutuklanan Mubariz Mansimov'un şirketi 900 milyon $’lık borçla battı

Ünlü iş adamı Mübariz Mansimov, 'Fetö Silahlı Terör Örgütü Üyesi' olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 15 Mart günü gözaltına alınmış, 17 Mart günü ise tutuklanarak, Silivri Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Mansimov'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Palmali Holding'in son üç senedir piyasaya ve bankalara olan borçlarından dolayı bir borç sarmalında olduğu tespit edilirken, şirketin yakıt tedarikçilerine, tersanelere ve ödeyemediği kredi borçlarından dolayı bankalara karşı borç batağı içine düştüğü ve piyasalara 900 milyon dolar üzerinde borçlandığı ortaya çıktı. Borç batağından dolayı çalıştırdığı personel maaşlarını bile ödeyemeyen Mansimov'un mal varlıkları, gayrimenkuller ve gemi varlık değerlerinin ise ancak 100 milyon dolar civarında olduğu tespit edildi.

ALMAN BANKASI, KREDİSİ ÖDENMEYEN GEMİLERİNE EL KOYDU

İş adamının mal varlığının üzerine bankaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Vergi Dairesi, Malta Devleti Maliye Bürosu ve bazı faktöring firmalarının da ipotek koyduğu öğrenildi. Dünya denizcilik sektörüne verdiği kredilerle bilinen ve eski adı 'HSH NORDBANK' olan Almanya merkezli Hamburg Commercial Bank (HC BANK), Palmali Dry Holding ve Palmali Holding'e verdiği kredinin ödenmemesi yaptırımda bulundu. Banka, 6 kuru yük gemisinin satın alımıyla ilgili kullandırılan kredi borcunun kalan 27 milyon dolarlık bölümünün 2018 yılından beri ödenmemesinden dolayı; 2006 yapımı 'MIRZAAGA KHALILOV' ile 2007 yapımı 'NAKHCHIVAN', 'ISMAYIL SHIKHLY', 'SHIRVAN', 'RIAD AHMEDOV' ve 'AKHMED MAHMUDOV' isimli gemilere geçtiğimiz günlerde el kondu.

BANKA, GEMİLERİN DEVRİ İÇİN İŞLEMLERE BAŞLADI

Hamburg Commercial Bank, Palmali Holding'e gönderilen resmi yazıda, 2006 yılında kullanılan kredi borçlarının bugüne kadar 5 kez yapılandırıldığı, 2018 yılının ilk çeyreğinden beri kredi borçlarının ödenmediği, Palmali Holding tarafından, yapılan anlaşmalara hiçbir şekilde uyulmadığı kaydedildi. Yazıda, 6 gemi üzerinde bulunan kredilerin geri çağrılmasına karar verildiği ve üzerinde kesin rehin bulunan söz konusu gemilerin en kısa zaman içinde bankaya teslim edilmesi gerektiği yazıldı. 2018 yılı Temmuz , 2019 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Ağustos ve Aralık ayı ile 2020 yılı Ocak ve Şubat tarihlerinde Alman HC Bank tarafından Palmali Holding'e gönderilen 8 ayrı kredi geri çağırma yazısında, Palmali Holding'in hiç bir anlaşmaya uymadığı anlatılan yazıda, 'Toplam 27 milyon dolar borcun ödenmemesinden dolayı, üzerinde kesin rehin bulunan 6 adet genel kargo gemisinin kontrolünün, bankaya devredilmesi gerektiği belirterek işlemlere başlatılmıştır' denildi.

RUSYA MAHKEMESİ GEMİLERİ SATIŞA ÇIKARTTI

2018 yılı Kasım ayında Rusya Rostov Tahkim Mahkemesi, İstanbul merkezli Palmali Denizcilik iştiraki Malta merkezli Palmali Holding bünyesindeki Palmali Rostov LLC'nin, Rus Sberbank'a olan 220 milyon dolar borcuna karşılık iflasını onayladı. İflasın onaylanmasıyla birlikte, şirket yönetimine atanan kayyum, Palmali LLC'nin borçları ve varlıklarını belirledi. Rusya'da yaklaşık 40'a yakın şirket, banka ve kredi kuruluşlarına 300 milyon dolara yakın borcu olan Palmali Rostov LLC 'nin mülkiyetinde bulunan 46'sı petrol tankeri toplam 52 parça gemiye el konuldu ve Rostov İflas Mahkemesi tarafından 2019 yılı Eylül ayında 43 gemi satışa çıkarıldı.

RUS BANKA GEMİLER PARA ETMEYİNCE, İNGİLTEREYE KOŞTU

Rus Sberbank tarafından satışı istenen gemiler satılamadığı için alacağına kavuşamayan Sberbank, bu kez alacağının tahsili için Mübariz Mansimov ve sahibi olduğu Palmali Holding'in tüm dünyadaki banka hesaplarına ve malvarlıklarına el koyulması yönünde İngiltere Yüksek Mahkemesinden karar çıkardı. Sberbank'ın İngiltere ve Galler İş ve Mülkiyet Ticaret Mahkemesi Adalet Yüksek Mahkemesi'ne başvurması sonucu, Sberbank'ın önceden kazanmış olduğu tahkim kararı gereğince İngiltere Yüksek Mahkemesi başvuruyu kabul ederek; 4 Mayıs 2020 tarihinde verdiği ihtiyati tedbir kararıyla, Palmali Holding ve Mübariz Mansimov'un tüm dünyadaki malvarlıkları ve banka hesaplarının dondurulması kararını aldı.

İNGİLTERE YÜKSEK MAHKEMESİ KARARI..

Dünya çapında tüm malvarlıklarının dondurulması niteliğinde olan ihtiyati tedbir kararına göre mahkemeden aksi yönde bir karar alınıncaya kadar Mübariz Mansimov ve şirketi Palmali Holding'in İngiltere ve Galler'de bulunan 261 milyon 944 bin 652 dolar olan malvarlıklarını İngiltere ve Galler'den çıkaramayacağı ve üzerlerinde hiçbir tasarrufta bulunmayacağı gibi, İngiltere ve Galler dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan aynı değerdeki malvarlıklarını da herhangi bir şekilde elden çıkaramayacak, ticaret yapamayacak, değerini düşürücü tasarruflar da dahil olmak üzere üzerlerinde herhangi bir tasarrufta bulunamamasına hükmedildi.

İŞTE O KARARIN DETAYLARI..

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin dünya çapında geçerli olan tedbir kararı, sadece Palmali Holding Company Limited şirketi ve Mübariz Mansimov'un şahsını değil, sahip olduğu ve menfaatine olacak herhangi bir şekilde ilişkisi olduğu tüm malvarlıklarını da kapsıyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi kararında, Palmali şirketi, Mubariz Mansimov ve sekreter Joanne Spiteri'nin kararın gereklerini yerine getirmemeleri halinde Mahkeme'ye itaatsizlikten sorumlu tutularak hapis, para cezası veya tüm malvarlıklarına el konulacağını da belirtti. Mahkemenin bu kararı bilgisi dâhilinde olmasına rağmen Mansimov, Spiteri ve ya Palmali'ye kararın şartlarını ihlal etme konusunda yardım eden üçüncü kişiler de bu eylemlerinden dolayı sorumlu tutularak, hapis cezası, para cezası veya tüm malvarlıklarına el konulması tehdidiyle karşı kaşıya kalacakları da ifade edildi. Kararın içerik ve coğrafi bakımdan bu denli geniş ve ayrıntılı tutulmasının en önemli etkisi, Mansimov'un dolaylı ya da dolaysız yollardan ilişkisinin olduğu tüm şirketlerin hesap ve malvarlıklarının dondurulmasında ve ticaret yasağı getirilmesinde görülecektir. (Sabah)